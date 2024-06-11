Политолог Светов: Украина повлияла на курс выборов в Европарламент

Политолог и журналист Юрий Светов прокомментировал в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» итоги выборов в Европейский парламент, где активно обсуждался проукраинский курс.

Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. Они закончились победой правых и ультраправых партий. Такой «правый разворот» стал неожиданностью, да и повестка избирательной кампании изменилась. Больше европейского и украинского курса, меньше внутренних интересов. Демократия и какие-то улучшения обсуждались в последнюю очередь.

«Шел разговор и споры, кто, какие деньги и какое оружие даст. Когда выборы завершились, хотя подсчет голосов еще идет, Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Европейского Союза, претендующая снова занять этот пост, объявила, что новый Европарламент становится проевропейским и проукраинским» — отметил политолог Светов.

Активно обсуждали вопросы про объединенное ВПК Европы, общую европейскую армию, поставки Украине, создание военных фондов. Урсула фон дер Ляйен удивила многих, когда заявила, что выдвенет на пост европейского комиссара по обороне главу МИД Польши Радослава Сикорского. Это антироссийский настроенный чиновник, который радовался взрывам на «Северных потоках». С таким подходом можно с уверенностью сказать, что ждать от Европарламента отказ от западного курса не следует. Значит, и отношения с Россией Европа улучшать не собирается.

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