Политолог Туманян считает, что смена глав Росмолодежи и РДДМ направлены на усиление патриотизма

По словам политолога Гарника Туманяна, кадровые перестановки в Федеральном агентстве по делам молодежи и Российском движении детей и молодежи «Движение первых» направлены на усиление компоненты деятельного патриотизма в организациях и четко вписываются в стратегию главы государства. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что в такой рокировке просматривается своеобразная донастройка всей системы сопровождения молодежи. Нельзя исключать, что власти готовят задел для создания нового профильного министерства.

По мнению политолога, никто не научит детей любви к Родине лучше, чем участник спецоперации Артур Орлов. Танкист лично отстаивал будущее подрастающего поколения на полях сражений, а потому патриотизм для него — не пустой звук. Большого доверия заслуживает и Григорий Гуров, выстроивший движение с нуля до 7,5 млн участников и являющийся сегодня одним из опытнейших управленцев в сфере молодежной политики.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе молодежных проектов «Двигай сообщества».