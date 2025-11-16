Полицейские в ЯНАО отработали разнообразные сценарии пожара

В Салехарде состоялись необычные учения — сотрудники городского отдела полиции учились правильно эвакуироваться и тушить возгорания. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Мероприятие, прошедшее 15 ноября, организовали специалисты МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа. Заместитель начальника пожарно-спасательной части №1 Степан Чумак провел для стражей порядка подробный инструктаж, напомнив ключевые правила пожарной безопасности и продемонстрировав правильное использование огнетушителей. Особый акцент был сделан на важности оснащения рабочих помещений пожарными извещателями — первыми устройствами, способными предупредить о начинающемся возгорании.

Практическая часть учений превратила обычный рабочий день полицейских в тренировку по выживанию. Сотрудники отработали четкий алгоритм быстрого и безопасного покыдания здания, используя как основные, так и запасные выходы. Этот навык особенно важен в условиях заполярного города, где низкие температуры и сложная планировка помещений могут создать дополнительные риски при реальной чрезвычайной ситуации.

По словам представителей МЧС, полицейские не только освоили теорию, но и закрепили практические умения работы с огнетушителями.

