Суд на Сахалине взыскал с недобросовестного разработчика 62 тысячи за «исчезнувший» Telegram-бот

Жительница Сахалина одержала победу в суде над IT-специалистом, который не выполнил свои обязательства по созданию Telegram-бота. Долинский городской суд полностью удовлетворил исковые требования потерпевшей, понесшей убытки из-за срыва договора, сообщил портал «АСТВ».

Конфликт начался в апреле, когда женщина заключила соглашение с разработчиком на создание сложного программного продукта. Согласно условиям, исполнитель должен был к 17 апреля разработать и сдать бота, интегрируемого с приложением HetGen. Функционал включал настройку ИИ-аватара, загрузку сценариев и генерацию видео по заданным параметрам. Стоимость разработки составила 65 000 руб.

Заказчица добросовестно выполнила свою часть обязательств, перечислив разработчику 57 500 руб. Эта сумма включала как предоплату за работу (32 500 руб.), так и отдельный платеж в 25 000 руб. на оплату подписок для нейросетей, без которых, по заверению самого исполнителя, реализовать проект было невозможно.

Однако к оговоренной дате, 17 апреля, работа так и не была выполнена. Ответчик проигнорировал и письменную претензию с требованием вернуть средства, что и вынудило сахалинку обратиться за судебной защитой.

В итоговые требования истца вошли не только суммы, перечисленные по договору, но и проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсация затрат на услуги юриста и уплаченная госпошлина. Общий размер взыскания составил 62 207 руб. 12 копеек.

Суд, рассмотрев все материалы гражданского дела, признал позицию истицы обоснованной, а вину ответчика — доказанной. Решение суда на данный момент еще не вступило в законную силу.

