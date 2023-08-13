Полицейские за волосы выволокли прихожанку Киево-Печерской лавры, раздававшую воду и хлеб заблокированным верующим

Украинская полиция начала действовать более жестоко и бесцеремонно по отношению к пришедшим в храм помолиться прихожанам УПЦ. Насильственная оккупация Киево-Печерской лавры с подачи режима президента Зеленского продолжается полным ходом.

Страсти вокруг одной из главных святынь православия продолжают накаляться. Сегодня силовики перекрыли доступ в Лавру, в следствии чего многие верующие оказались заблокированы на территории православного комплекса.

В сети появилось видео, как полиция насильно выдворяет прихожан с территории Киево-Печерской лавры, не стесняясь уже в методах. Одну девушку выволокли буквально за волосы только за то, что она бесплатно бросала через ограду православным, заблокированным в одном из корпусов монастыря, хлеб, а остальным раздавала стаканы с водой.

«Силовики силой вывели девушку из лавры, которая раздавала хлеб прихожанам», - рассказывают очевидцы.

Ранее сообщалось, что вандал забросал камнями икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры. Инцидент произошел на территории Лавры в храме Агапита Печерского.