Полицией задержаны девять участников массовой драки на юго-востоке Москвы

Сотрудники полиции задержали девять человек, которые участвовали в массовой драке, произошедшей на юго-востоке Москвы, информирует пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве.

В пятницу, 15 августа, вечером в полицию поступило сообщение о конфликте во дворе дома, который находится по адресу 2-й Грайвороновский проезд. По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов установили личности и задержали девять человек, как сообщается в официальном заявлении полиции.

Согласно информации, полученной от компетентного органа, в отношении всех участников инцидента были составлены административные протоколы в соответствии с частью 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Также в отношении трёх задержанных были оформлены протоколы по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях.

В сообщении подчёркивается, что информация о травмах, полученных участниками конфликта, в медицинские учреждения не поступала.

Сведения о перестрелке, которая якобы произошла во время конфликта, не соответствуют действительности, сообщили в правоохранительных органах.

