Полиция и волонтеры ищут загадочно пропавших брата и сестру

В Новокузнецке разыскивают двух детей, пропавших утром, 13 августа. Как сообщает VSE42.Ru , восьмилетней девочки и десятилетнего мальчика нет с собой средств связи.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, 8-летняя Нина Пьянова и 10-летний Ярослав Пьянов около 11:00 вышли из дома на улице Кузнецова и не вернулись. Телефонов у детей с собой нет, что осложняет поиски.

Ярослав одет в бордовую ветровку и синие джинсы. Мальчик светловолосый, голубоглазый, ростом около 130 см. Его сестра Нина выглядит младше своих лет — на вид 6-7 лет, рост около 120 см. Девочка с длинными светлыми косами, одета в разноцветную полосатую водолазку и синие джинсы.

К поискам подключились не только правоохранительные органы, но и волонтеры поисковых отрядов.

