Полиция ищет мужчину, зарезавшего пенсионера в гостинице в центре Москвы

В одном из отелей Москвы произошло жестокое преступление. По информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры Москвы в официальном телеграм-канале, неизвестный мужчина напал на 69-летнего пенсионера и нанес ему смертельные ранения. Инцидент произошел в четверг, 13 марта, вечером.

По информации, предоставленной прокуратурой, в коридоре гостиницы на улице Дубининской произошел инцидент между двумя мужчинами. В результате конфликта один из участников нанес другому несколько ножевых ранений. Последний скончался от полученных ран. Приехавшая на место скорая констатировала смерть пожилого мужчины.

«Мужчина 1956 года рождения скончался на месте. Злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Решение о начале уголовного производства находится под контролем прокуратуры. В данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемого.

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