Полиция ищет неизвестных, угрожавших матери участника СВО
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
В Ленинградской области ищут неизвестных, угрожавших матери участника СВО. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
22 декабря в полицию обратился 40-летний житель Ломоносовского района. Он сообщил об угрозах, поступивших его матери в социальной сети. Сам мужчина является участником спецоперации. Выяснилось, что несколькими днями ранее он сделал замечание мужчинам по поводу неправильной парковки, а те избили его.
Мужчин, избивших военнослужащего, нашли и задержали, на них завели уголовное дело за хулиганство. Именно после этого матери пострадавшего начали поступать угрозы. Сейчас полиция проводит проверку, нарушителей найдут и примут меры.