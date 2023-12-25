Полиция ищет неизвестных, угрожавших матери участника СВО

22 декабря в полицию обратился 40-летний житель Ломоносовского района. Он сообщил об угрозах, поступивших его матери в социальной сети. Сам мужчина является участником спецоперации. Выяснилось, что несколькими днями ранее он сделал замечание мужчинам по поводу неправильной парковки, а те избили его.

Мужчин, избивших военнослужащего, нашли и задержали, на них завели уголовное дело за хулиганство. Именно после этого матери пострадавшего начали поступать угрозы. Сейчас полиция проводит проверку, нарушителей найдут и примут меры.