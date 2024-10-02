Полиция Израиля: в Тель-Авиве из-за теракта погибли семь израильтян

Террористы начали атаковать пассажиров трамвая, а затем продолжили расстреливать прохожих на оживленном бульваре Йерушалаим. Об этом сообщил ТАСС.

Вечером во вторник, 1 октября, в центре Тель-Авива двое террористов открыли огонь по израильским гражданам. По данным полиции, преступники были вооружены автоматическим оружием, ножами и боеприпасами. Один из них был ликвидирован на месте, а второй получил тяжелые ранения.

Оба террориста оказались жителями города Хеврон на западном берегу реки Иордан. Следствие установило, что они не имели ранее судимостей, хотя один из них был замешан в прошлых беспорядках.

В результате теракта семь израильских граждан погибли, еще 16 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в Хабаровске женщину из Центральной Азии обвинили в оправдании терроризма.