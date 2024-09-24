В Хабаровске женщину из Центральной Азии обвинили в оправдании терроризма

Женщину из Центральной Азии обвинили в оправдании терроризма в Хабаровске. Об этом проинформировал ТАСС, цитируя сообщение силового ведомства.

Сотрудники ФСБ России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело в отношении гражданки одной из стран Центральной Азии. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичное оправдание терроризма).

По информации следствия, женщина размещала в интернете материалы, в которых оправдывала деятельность одной из международных террористических организаций. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, может составить до семи лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемая задержана. Ведется расследование уголовного дела.

Ранее Минздрав сообщил, что всех пострадавших в теракте в «Крокусе» выписали из больниц.