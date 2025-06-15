Полиция Кишинева на акции против ЛГБТ* избила православного священника и отца с ребенком на руках

В столице Молдавии, городе Кишинев, сотрудники правоохранительных органов использовали силовые методы в отношении священнослужителя Молдавской православной церкви во время акции протеста против ЛГБТ. Это событие вызвало широкий резонанс в обществе, а видеозапись произошедшего распространилась в интернете.

На видео можно заметить, как сотрудники правоохранительных органов Молдовы жестко задержали мужчину с ребенком на руках. Они отобрали мальчика у отца, и тот упал на землю. Вероятно, ему понадобилась медицинская помощь.

Еще одним пострадавшим стал представитель духовенства — сотрудники правоохранительных органов попросту швырнули клирика на землю.

С 2022 года Православная церковь в Молдавии выступает за запрет фестивалей и шествий представителей нетрадиционной ориентации.

Ранее сообщалось о том, что СК займется пансионатом в Самаре, где хотят выставить за дверь лежачих пенсионеров.

ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ