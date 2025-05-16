СК займется пансионатом в Самаре, где хотят выставить за дверь лежачих пенсионеров

Собственник частного дома престарелых «РВЦ Зеленая Роща» в Самаре намерен освободить здание, в котором проживают около 100 пожилых людей. Об этом стало известно из сообщения Следственного комитета России в Телеграм-канале.

Согласно информации, полученной от ведомства, среди тех, кого намеревается выселить администрация пансионата, есть люди, которые не могут передвигаться самостоятельно. Эти сведения были получены ведомством после того, как в местных социальных сетях появились жалобы от пожилых людей, проживающих в пансионате.

«В соцмедиа размещена информация о том, что в Самаре новый владелец выселяет около ста пожилых людей из частного пансионата», — указано в сообщении.

Согласно информации, полученной от компетентного источника, в число лиц, которых планирует выселить собственник пансионата, входят люди с ограниченными возможностями передвижения.

Помимо этого, Следственный комитет инициировал расследование по делу о причинении тяжкого вреда здоровью граждан (статья 330 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве пресекли незаконную деятельность частного дома престарелых.