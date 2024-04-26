Полиция Колорадо не получала сведений о смерти скандалистки Миро в ДТП

В Главный офис шерифа города Боулдер (Колорадо) не поступало никакой информации о том, что в ДТП погибла Елена Мироненко, более известная как блогер Лена Миро. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Канал получил информацию, что Лена Миро была замужем за американским фотографом Ричардом Прайдом. С 2017 года пара могла жить в Колорадо, где блогер и погибла. С 2023 года девушка не давала о себе знать: ранее она вела практически ежедневную публичную жизнь в Сети, ведя свой блог и часто остро высказывалась о звездах. Ее искрометные, и часто резкие замечания, разбирали на материалы звездные СМИ.

Однако многие сомневаются, что Миро действительно погибла. После такого долгого затишья скандалистка могла попытаться вернуть себе популярность таким грязным способом. Об этом не так давно высказывались другие звезды интернета. В пользу их теории теперь говорит то, что полиция Колорадо не получала данных о смерти Мироненко.

«Нам не поступала информация о ее смерти. И я искренне не понимаю, где ее искать», — отметили в полиции.

Напомним, что новости о смерти Миро появились 22 апреля. Сообщалось, что блогер попала в ДТП в Штатах, впала в кому и после скончалась. По некоторым данным, мать девушки вылетала в Америку на похороны, но отец посчитал, что произошедшее — это карма. Тем не менее, сведения были распространены в ТГ-каналах, и достоверных подтверждений смерти Миро до сих пор нет.

Ранее блогеры рассказали, почему считают Миро живой и невридимой.