Полиция ликвидировала крупную нарколабораторию в Челябинской области

В Челябинской области правоохранители ликвидировали крупную нарколабораторию, ежегодно производившую около 500 кг запрещенных веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники обнаружили незаконное производство наркотических веществ в частном доме в Карталинском районе. Там двое злоумышленников занимались синтезом опасного синтетического наркотика.

Отмечается, что весь готовый продукт его производители скрывали в тайниках, откуда его доставляли курьеры в другие регионы России. Каждая закладка содержала от 15 до 20 кг веществ.

В ходе рейда, рассказала Волк, полицейские обнаружили два тайника с общим весом около 18 кг синтетики. Из самой лаборатории изъяли около 427 кг наркотических средств и около тонны прекурсоров.

По оценкам правоохранителей, большая часть готовых наркотических веществ — примерно миллион доз, не попала на «рынок». Ее стоимость может достигать 1,5 млрд руб.

Также в ходе обыска у одного из задержанных были обнаружены ноутбуки, мобильные телефоны, банковская карта и другие предметы, служащие доказательствами причастности к преступлению.

Операция проводилась при поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии), уточнили в МВД.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 30 ч. 3 и ст. 228.1 с. 5 УК РФ. Все фигуранты заключены под стражу.

Это уже вторая крупная нарколаборатория, разоблаченную в Челябинской области за последние годы. По предварительным данным, участники сети работали по указаниям кураторов, находящихся за границей.

Ранее сообщалось, что в двух аэропортах Москвы перехватили наркотические вещества из Колумбии и Парагвая.