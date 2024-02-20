Полиция начала поиск мужчины, разлившего в Испании 60 тысяч литров вина

Неизвестный тайно пробрался на винодельню Рибера-дель-Дуэро в Испании, а затем случайно вскрыл гигантскую емкость с 60 тысячами литрами вина. Теперь его объявили в розыск, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на иностранный источник.

Винодельня принадлежит компании Cepa 21. Злоумышленник проник туда ночью, а затем вскрыл резервуары. El Pais полагает, что мужчина хотел выпить, но в итоге неудачно открыл клапан. В итоге вино под напором стало выливаться из резервуара. Всего было вылито 60 000 литров напитка.

Однако у полиции своя версия, согласно которой ночной гость «знал, что делает». Возможно, что его заслали конкуренты винодельни. Пока ущерб компании оценили в два миллиона евро.

Примечательно, что инцидент случился на День победивших алкоголизм. Однако связана ли ночная вылазка мужчины с этим неизвестно. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в США мужчина угнал машину и упал с 60-метрового обрыва.