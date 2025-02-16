Полиция начала проверку после концерта ребенка-рэпера в ночном клубе Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде после выступления 13-летнего рэп-исполнителя в ночном клубе правоохранительные органы начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в своем телеграм-канале.

Накануне в средствах массовой информации появилась информация о том, что в ночном клубе Milo Club, расположенном на Зеленском съезде, в ночь с 15 на 16 февраля произошло событие, которое привлекло внимание общественности.

В ходе выступления подросток, используя ненормативную лексику, читал рэп-композицию, в которой были затронуты криминальные темы.

«Инициирована проверка по факту выхода в СМИ публикации, в которой 13-летний мальчик выступает на сцене ночного клуба Нижнего Новгорода и нецензурно выражается в присутствии зрителей», — говорится в сообщении полиции.

В полиции также сообщили, что ребенок-инвалид присутствовал в ночном клубе без сопровождения взрослых. В отношении организатора мероприятия начато административное производство по статье, предусматривающей ответственность за организацию публичного исполнения произведения, содержащего нецензурную лексику. В отношении представителей несовершеннолетнего был составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин займется школьницами, жестоко избившими дворника в Перми.