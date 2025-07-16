Полиция не будет проверять телефоны в поисках запрещенного контента

В Госдуме опровергли распространяющиеся в Сети слухи о том, что полиция получит право досматривать телефоны граждан в поисках запрещенного контента. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в личном телеграм-канале.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал абсурдными предположения о массовых проверках смартфонов сотрудниками правопорядка. Он подчеркнул, что ни полиция, ни инспекторы ГИБДД не будут устраивать тотальный досмотр личных устройств граждан.

Опасения возникли на фоне обсуждения новых законодательных инициатив, связанных с цифровой безопасностью. Однако, как пояснил Боярский, речь идет исключительно о противодействии распространению опасного контента через интернет, а не о вторжении в личное пространство граждан.

Ранее стало известно, что в России введут штрафы за умышленный поиск запрещенного контента в интернете.