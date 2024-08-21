Найдено место, где телефон пропавшей в Турции россиянки последний раз был в Сети

Согласно последней информации, телефон послал сигнал с одной из дорог в Турунчи. Недалеко от этого места спасатели ранее нашли чек из Дьюти Фри, принадлежавший Наталье. Сотрудники спецслужб обследовали местность, однако следов россиянки больше не нашли.

Поиски пропавшей продолжаются. Ее ищут с помощью дронов и поисковых групп. По одной из версий, женщина могла заблудиться или получить травму и спрятаться в пещере.

Ранее сообщалось, что Наталью Сомову не могут найти уже четвертый день. Она вышла из отеля в Мармарисе 17 августа, и до сих пор нет никаких ее следов и данных о местонахождении.