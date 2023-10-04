Полиция провела внезапный обыск в бывшем здании генконсульства РФ в Турку

Здание консульства находилось в аренде, но срок договора истек. Разрешение на работу российского МИД в Турку власти отозвали в качестве ответа на действия России, закрывшей финское консульство. Компания Senaatti, которая занимается принадлежащей государству недвижимостью в Финляндии, сообщил, что ключи от арендованного российским МИД здания были возвращены в минувшую пятницу.

А теперь финская полиция нагрянула в бывшее здание российского генконсульства с проверкой. При этом полицейские были одеты в тяжелое защитное снаряжение. Компания сообщила, что ничего удивительного в этом нет, а подобные проверки являются обычной практикой. По словам представителя Senaatti, полиция проверяет не остались ли в здании какие-то вещи. Подобной проверке подвергаются все государственные здания после окончания аренды.