В Москве девушка погибла из-за домашней процедуры
Baza: молодая москвичка погибла из-за самолечения физраствором
Фото: [Медиасток.рф]
Девушка скончалась из-за самолечения физраствором в Москве, сообщает канал Baza.
По предварительной информации, девушка хотела провести косметологическую процедуру в домашних условиях. Для этого она воспользовалась физраствором и иглой, считая, что это поможет сжечь подкожный жир. Однако укол молодая экспериментатор поставила неправильно: в ходе инъекции в артерию попал воздух. Это привело к тромбу и смерти девушки.
Тело нашли родители, когда вернулись домой с дачи. Рядом они нашли приспособления для процедуры. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.
Отметим, что подобные процедуры, описанные в материале, нельзя проводить дома. Важно обращаться к специалистам и грамотно подбирать необходимый уход, особенно, если речь про инъекции.
Ранее были названы процедуры, которые не рекомендуют делать у косметолога.