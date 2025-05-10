В Москве девушка погибла из-за домашней процедуры

По предварительной информации, девушка хотела провести косметологическую процедуру в домашних условиях. Для этого она воспользовалась физраствором и иглой, считая, что это поможет сжечь подкожный жир. Однако укол молодая экспериментатор поставила неправильно: в ходе инъекции в артерию попал воздух. Это привело к тромбу и смерти девушки.

Тело нашли родители, когда вернулись домой с дачи. Рядом они нашли приспособления для процедуры. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Отметим, что подобные процедуры, описанные в материале, нельзя проводить дома. Важно обращаться к специалистам и грамотно подбирать необходимый уход, особенно, если речь про инъекции.

Ранее были названы процедуры, которые не рекомендуют делать у косметолога.