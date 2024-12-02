Полиция Узбекистана изъяла у задержанного журналиста Пивоварова весь отснятый материал

В воскресенье, 1 декабря, полиция Узбекистана задержала российского журналиста Алексея Пивоварова* и его съемочную группу.

Как сообщает местное издание Hook, одним из членов съемочной группы была и Фериде Махсетова, журналистка из Узбекистана.

Ранее Пивоваров* заявил о том, что он будет снимать документальный фильм о выращивании хлопка.

Министерство иностранных дел РФ связалась с коллегами из Узбекистана по вопросу задержания Пивоварова*.

Спустя два часа стало известно, что журналиста отпустили, после съемочная группа направилась в аэропорт.

Весь отснятый материал у них изъяли. Предположительно, он касался Республики Каракалпакстан (автономии в составе Узбекистана).

Позднее появилась информация о том, что Пивоваров и его съемочная группа работали на территории Узбекистана незаконно, так как они не получили аккредитацию в МИД Республики Узбекистан.

Ранее сообщалось о том, что студента вуза в Москве заковали в наручники и доставили на призывной пункт.

*Минюстом РФ признан иноагентом.