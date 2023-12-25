Полиция в Белграде разогнала протестующих

Сербской полиции удалось разогнать толпу протестующих, собравшихся вечером в пятницу, 24 декабря, на площади у здания администрации Белграда. В соцсетях появились кадры на которых видно, что правоохранители оцепили здание, взяв его в кольцо.

Также на видеокадрах несколько автомобилей скорой помощи. Протестующих при этом почти не осталось.

«Сторонники оппозиции начали разбегаться с площади после того, как туда стало подтягиваться полицейское усиление в шлемах и со щитами. После очистки территории правоохранители также осмотрели помещения администрации. На место происшествия прибыл глава МВД республики Братислав Гашич», - информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что недовольные итогами парламентских выборов митингующие в Белграде начали бить стекла парламента, полиция применила слезоточивый газ. Президент Сербии Александр Вучич был вынужден созвать экстренное заседание Совбеза нацбезопасности.