В одном из дворов на севере столицы произошло жестокое нападение на пожилого человека. 78-летний мужчина вышел во двор, чтобы покормить бездомных кошек, и стал жертвой нападения. По информации, полученной от SHOT, инцидент произошел вчера вечером в пятницу, 14 февраля, на Ленинградском проспекте.

По имеющимся данным, Юрий М., пожилой человек, проживал один и каждый вечер проявлял заботу о дворовых животных. В тот день, как обычно, он вышел на улицу, где на лавочке отдыхала группа подвыпивших мужчин. Причины конфликта неизвестны, но очевидцы услышали крики и выбежали на улицу, когда мужчина уже наносил удары пенсионеру.

Когда люди подоспели, дедушка был уже мертв. Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Медики подтвердили смерть дедушки. Мужчину, который избил свою жертву, увезли в отделение полиции.

Однако на следующее утро его освободили под обязательство не покидать место жительства — предположительно, причиной смерти пожилого человека стала острая сердечная недостаточность.

По информации, полученной от источников, соседи дедушки выражают несогласие с принятым решением и утверждают, что причиной конфликта стали именно драка и нанесённые удары. В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.

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