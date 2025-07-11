Полиция в Петербурге выясняет, как 4-летний ребенок мог провалиться в канализацию

4-летний ребенок провалился в канализационный люк среди бела дня, после чего был госпитализирован в отделение реанимации. Как сообщает «Фонтанка.ру», этот инцидент едва не закончился трагедией в Санкт-Петербурге 10 июля, когда семья выбирала автомобиль.

В момент, когда проводилась откачка сточных вод, ребенок зазевался, не обратив внимания на ограждение в виде конусов, упал в открытый люк. В результате падения мальчик получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

"С места происшествия мальчик был госпитализирован в детский клинический центр имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В процессе работ по очистке канализации люк был закрыт специальными конусами, но ребенок не обратил на это внимания и упал в него.

Сообщается также, что работник автомобильного центра вместе с матерью, младшим ребёнком и отцом шли впереди, а старший сын отстал от них, погрузившись в телефон.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают причины и детали инцидента. Информация о состоянии ребенка не предоставляется.

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли в ДТП с двумя грузовиками под Волгоградом.