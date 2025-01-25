Полиция в Подмосковье задержала мужчину, избившего приехавшего по вызову фельдшера

В подмосковном Ногинске задержан мужчина, который нанёс телесные повреждения фельдшеру скорой помощи и запер его в квартире. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале Следственного комитета по Московской области.

Напомним, 24 января в городе Ногинске произошел инцидент, связанный с вызовом скорой помощи. Женщина обратилась за медицинской помощью, и на вызов прибыл фельдшер. Однако её сын, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, без каких-либо причин напал на фельдшера, избил его и запер в квартире. Сотрудники полиции смогли освободить медработника.

«Задержан ранее неоднократно судимый местный житель 1994 года рождения. Он подозревается в незаконном лишении свободы (п. „в“ ч. 2 ст. 127 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

В сообщении говорится о том, что после произошедшего было инициировано уголовное расследование.

Ранее сообщалось, что полицейскими в Люберцах был задержан местный житель, избивший своего знакомого в ходе пьяной ссоры.