Полиция в Словакии выдвинула обвинение против мужчины с флагом Украины и топором

В Словакии правоохранительные органы предъявили обвинение гражданину, который, размахивая флагом Украины и держа в руках топор, заявил, что в гроб премьер-министра страны Роберта Фицо «вбит последний гвоздь». Об этом стало известно из сообщения министра внутренних дел Словакии Матуша Шутая-Эштока в социальных сетях.

Мужчину заподозрили в том, что он подстрекал к убийству Фицо. Известно, что видео с его участием было записано во время антиправительственной демонстрации в Братиславе 8 мая.

«За такой же проступок обвинение было предъявлено еще одному человеку, что подтверждает нулевую терпимость в отношении проявлений ненависти», — цитирует главу МВД РИА Новости.

По мнению Шутай-Эштока, нельзя оставлять без внимания эти действия, поскольку они вызывают рост враждебности в обществе, что может привести к новому нападению на общественных деятелей словацкого государства.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия впервые поддержали санкции против России.