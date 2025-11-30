Полиция в Сочи выявила женщину, инсценировавшую смерть сына для сбора денег

В Сочи раскрыт шокирующий случай мошенничества, в центре которого оказалась 50-летняя местная жительница. Ради наживы женщина пошла на циничную аферу, симулировав смерть своего 12-летнего сына, сообщил портал «Регнум».

Как установили правоохранители, женщина по имени Светлана разместила в социальных сетях эмоциональные голосовые сообщения. Притворно рыдая, она сообщала о трагической кончине ребенка, которая якобы наступила из-за стремительного развития эпилепсии и запоздалого приезда скорой помощи. В своем обращении мошенница призывала пользователей оказать финансовую помощь для организации похорон.

Однако проверка, инициированная полицией, показала, что мальчик жив и здоров. Выяснилось, что мать инсценировала его гибель исключительно в корыстных целях, рассчитывая на денежные переводы от сердобольных граждан.

В отношении женщины уже составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Семья давно состоит на профилактическом учете. Как сообщили в МВД, в настоящее время проводится тщательная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Следователи выясняют, успели ли обманутые пользователи перевести ей деньги, а также изучают возможную причастность Светланы к аналогичным правонарушениям в прошлом. Не исключено, что мера ответственности будет ужесточена.

По информации местных СМИ, это не первая попытка женщины обмануть сочувствующих. Ранее она уже собирала средства на якобы необходимую ребенку медицинскую реабилитацию, однако позже врач, на которого она ссылалась, публично опроверг этот диагноз.

