Сотрудники правоохранительных органов американского штата Флорида арестовали мужчину, который неоднократно угрожал в социальных сетях нынешнему президенту США Дональду Трампу. Об этом стало известно из сообщения на сайте полиции города Уэст-Палм-Бич.

По информации, предоставленной полицией, в пятницу вечером в Уэст-Палм-Бич был задержан мужчина. При нём был обнаружен кокаин. В минувший понедельник правоохранительные органы начали расследование в отношении 46-летнего Шэннона Аткинса после получения информации о его публикациях в социальных сетях.

«Сообщение привело к аресту мужчины из Уэст-Палм-Бич, который угрожал убить президента Трампа в Facebook*… Во время допроса Аткинс признался, что писал посты (с угрозами — прим. ред.) „, — говорится в заявлении полиции.

В заявлении указывается, что мужчине могут быть предъявлены обвинения в связи с распространением «письменных сообщений с угрозами убийства или угрозами в интернете», а также в связи с хранением наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение обнародовать документы, имеющие отношение к трагической гибели 35-го главы Белого дома Джона Кеннеди, произошедшей в 1963 году.

* деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская