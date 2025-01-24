Трамп обнародовал секретные документы об убийстве Кеннеди

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение обнародовать документы, имеющие отношение к трагической гибели 35-го президента США Джона Кеннеди, произошедшей в 1963 году. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Белого дома.

Итак, Дональд Трамп выполнил свое обещание, данное несколькими днями ранее, и обнародовал информацию о расследовании убийства Джона Кеннеди. Об этом он сообщил во время своего выступления на митинге, который состоялся 19 января в Вашингтоне.

Как приводится в сообщении Белого дома, это сделано потому, что американский народ заслуживает полной прозрачности и правды в данном вопросе.

«Спустя более 50 лет после убийства президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, федеральное правительство не обнародовало все свои документы, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах как можно скорее обнародовать все документы, связанные с этими убийствами», — говорится в документе.

Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент Соединенных Штатов Америки, занимал свой пост с 1961 по 1963 годы. 22 ноября 1963 года, во время визита в город Даллас, где он выступал с речью, он был смертельно ранен выстрелом из снайперской винтовки. Это произошло в тот момент, когда он ехал в открытом автомобиле. После покушения президент был доставлен в госпиталь «Паркленд», где и скончался от полученных ранений. Комиссия Уоррена, созданная для расследования этого преступления, пришла к выводу, что убийцей президента был Ли Харви Освальд.

Ранее сообщалось о том, что команда Трампа начала работу над вторым этапом сделки по Газе.