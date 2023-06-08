Полиция выяснила обстоятельства отравления восьмиклассницы в Ленинградской области

Ранее сообщалось , что накануне вечером в Ленинградской области произошел инцидент - 14-летняя девочка получила острое отравление после того, как попила из бутылки незнакомца. Медицинское учреждение, в которое доставили девочку, сообщило о произошедшем в отделение полиции Кировского района города Отрадное Ленинградской области.

Полиция преступила к расследованию, в ходе которого удалось установить не только все обстоятельства происшествия, но и найти виновного. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что во время прогулки на спортивной площадке к школьнице подошел ее знакомый 18-летний парень, студент техникума. Он предложил девочке вместе употребить запрещенное вещество, после чего подросток почувствовала себя плохо.

Полицейские разыскивают знакомого пострадавшей для проведения дальнейшего разбирательства по этому делу. Известно, что молодой человек ранее стоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за употребление наркотических веществ.