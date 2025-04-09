Полиция выяснила подробности о «пьяном похищении» ребенка в ХМАО

В региональном управлении МВД каналу RT рассказали подробности о случае жестокого обращения с ребенком на улице в Ханты-Мансийске.

В соцсетях сообщили о жестоком мужчине, который якобы пытался похитить ребенка и тащил его с силой за собой. Однако полиция этого не подтверждает. По их данным, горожанин действительно напал на малолетнего, но, возможно, не отдавал отчет своим действиям.

Выяснилось, что мужчина был пьян и решил из злости пнуть ребенка, а затем попытался его протащить по асфальту. Силы были неравны, мальчик получил повреждения. Следователям задержанный заявил, что его просто «раздражают дети». Чем его разозлил незнакомый ребенок на улице, житель не уточнил.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Побои», уточняет канал.

Ранее сообщалось, что мужчина с нацистскими наколками избил пенсионера и его дочь в Мурманке. Родственники рассказали, что до этого он отбывал срок за жестокое убийство двоюродного брата.