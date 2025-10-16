Полиция выясняет причины ДТП с автобусом в Амурской области, где погибли люди

В Амурской области произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает телеканал РЕН со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

В Свободненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, автобус, перевозивший 48 пассажиров, опрокинулся. В результате аварии погибли два человека.

В настоящий момент на месте аварии задействованы оперативные службы, которые занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. Дополнительные детали ДТП пока не разглашаются.

