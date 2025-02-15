Полиция выложила кадры жуткой аварии в Подмосковье, где погибли водитель и пассажирка

В Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Транспортное средство столкнулось с дорожным знаком и съехало с дороги. В результате аварии погибли два человека, сообщает управление Министерства внутренних дел России по Московской области в своем официальном Телеграм-канале.

По имеющимся данным, инцидент произошел в субботу, 15 февраля, в темное время суток. Водитель автомобиля Volvo, следуя по маршруту «Нара» — «Таширово» — «МБК», в какой-то момент пересёк разделительную линию и, столкнувшись с дорожным знаком, оказался на обочине.

«В результате ДТП водитель и пассажирка 2004 годов рождения скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в Москве в ДТП с участием такси и мусоровоза.