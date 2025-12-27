Полиция вышла на след серийника, семь лет хоронившего своих жертв в цветочных горшках

Daily Star обнародовала новые подробности в деле серийного убийцы Брюса МакАртура. Оказалось, что он вел двойную жизнь: днем работал ландшафтным дизайнером, а вечером перевоплощался в Санта-Клауса, выступая в торговом центре Канады.

МакАртур, который на протяжении многих лет пользовался доверием клиентов, занимался уходом за садами и развлекал детей в Рождество, оказался хладнокровным преступником. В течение семи лет он совершал убийства мужчин и скрывал их тела в цветочных горшках, которые принадлежали ничего не подозревающим клиентам.

В 2010 году в мире начали происходить загадочные исчезновения людей. Первым исчез 40-летний гражданин Шри-Ланки Скандарадж Наваратнам. Годом позже пропал Абдулбасир Фаизи. Ещё через два года исчез 58-летний Маджид Кайхан. Полиция начала расследование в 2012 году, но в 2014-м его прекратили из-за недостатка прямых доказательств.

В 2017 году исчезновение 49-летнего Эндрю Кинсмана привлекло внимание общественности и привело к возобновлению поисков серийного убийцы. В конце концов, правоохранительные органы установили, что за серией убийств стоит Брюс МакАртур.

Расследование выявило, что МакАртур выбирал в качестве жертв мигрантов, людей, ищущих убежище, бездомных, лиц с наркотической зависимостью и тех, кто скрывал свои личные дела от родных. Он заводил знакомства в одном из районов Торонто, где намеренно выбирал тех, чье исчезновение не привлекло бы особого внимания.

