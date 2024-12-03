Полиция задержала на протестах мужчину за подготовку взрыва в Тбилиси

В Тбилиси вот уже шестой день кряду не утихают протесты оппозиции, требующей перевыборов в парламент Грузии и возвращения страны на проевропейский вектор развития, от которого ранее на время отказалось правительство во главе с премьером Ираклием Кобахидзе.

По традиции под вечер протестанты начали собираться толпами в центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели. Их там уже ждали плотные ряды полицейских, вооруженных водометами и слезоточивым газом. Как заявили в МВД Грузии, полицейскими был задержан мужчина, готовивший взрыв в эпицентре столкновений оппозиции с полицией.

Сообщается, что молодого человека с «коктейлем Молотова» по обвинению в подготовке взрыва доставили в отдел полиции для разбирательства.

«В результате личного обыска… были обнаружены так называемые коктейли Молотова, эксплуатация которых может привести к серьезным травмам или гибели людей», — говорится в заявлении ведомства.

Задержанному мужчине грозит может до семи лет лишения свободы.

28 ноября премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что оттесненные от парламента толпы протестантов заняли часть центра Тбилиси.