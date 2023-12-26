Полиция задержала замглавы Усть-Абаканского поселкового совета в Хакасии из-за обрушения горки с детьми

Как проинформировали в пресс-службе управления СК РФ по региону, именно с легкой руки указанного чиновника была установлена конструкция, которая, рухнув в минувшие выходные, привела к массовому детскому травматизму.

Как отметили в следствии, замглавы поселкового совета поселка Усть-Абаканский проигнорировал ход и результат работ по установке горки, «допустив бесконтрольное использование объекта малолетними детьми».

Ранее сообщалось, что в результате обрушения ледяной горки в поселке Усть-Абаканск были травмированы девять детей и одна взрослая женщина. У двух мальчиков декомпрессионные травмы позвоночника, а у двух девочек – переломаны ноги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.