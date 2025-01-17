Полиция заинтересовалась откровенным видео, снятым подростками у храма в Петербурге
RT: полиция начала проверку видео с полуголыми подростками у храма Спас на Крови
Фото: [unsplash.com]
Источник в правоохранительных органах рассказал RT, что полиция начала проверку после видео, где подростки стояли без штанов возле храма Спаса на Крови в Северной столице.
На кадрах трое молодых людей в черной одежде, все танцуют под музыку, а в какой-то момент снимают штаны. Все позируют в аморальных позах. Участники скандального ролика удалили из соцсетей материалы, но интернет все запомнил: снимки разлетелись по каналам в Telegram и новостным сайтам.
Позже ситуацией заинтересовалась полиция. Это подтвердили RT, отметив, что родителей ребят могут привлечь к ответственности за неисполнение воспитательных обязанностей.
Предварительно выяснили, что один из подростков является блогером, он поддерживает связь с детьми известных российских артистов.
Ранее сообщалось, что россиян осудили за купание в проруби ради фото в соцсетях.