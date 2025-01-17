Полиция заинтересовалась откровенным видео, снятым подростками у храма в Петербурге

Источник в правоохранительных органах рассказал RT , что полиция начала проверку после видео, где подростки стояли без штанов возле храма Спаса на Крови в Северной столице.

На кадрах трое молодых людей в черной одежде, все танцуют под музыку, а в какой-то момент снимают штаны. Все позируют в аморальных позах. Участники скандального ролика удалили из соцсетей материалы, но интернет все запомнил: снимки разлетелись по каналам в Telegram и новостным сайтам.

Позже ситуацией заинтересовалась полиция. Это подтвердили RT, отметив, что родителей ребят могут привлечь к ответственности за неисполнение воспитательных обязанностей.

Предварительно выяснили, что один из подростков является блогером, он поддерживает связь с детьми известных российских артистов.

Ранее сообщалось, что россиян осудили за купание в проруби ради фото в соцсетях.