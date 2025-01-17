Прихожанка Богородско-уфимского храма осудила купание в проруби ради фото в соцсетях

Прихожанка Богородско-уфимского храма Анастасия выразила непонимание, зачем люди окунаются в прорубь на Крещение без веры, сообщил mkset.ru.

Прихожанка пояснила свою позицию. Она считает, что людям свойственно радоваться праздникам. Они встречают Новый год и участвуют в народных гуляниях на Масленицу. По мнению Анастасии, некоторые россияне относятся к Крещению как к очередному интересному времяпровождению.

Прихожанка обратила внимание, что некоторые люди делают фото и видео во время крещенского купания. Она предполагает, что потом они выкладывают снимки в социальные сети.

«Чтобы потом показать всем, какой ты возвышенный, правильный, религиозный. Хорошо потом еще замахнуть чего-то согревающего и выложить в сети», — уточнила прихожанка Богородско-уфимского храма Анастасия.

Анастасия предполагает, что многие их таких людей не умеют правильно креститься и не посещают церковь в обычные дни. Она считает, что крещенские купания предполагают веру человека. Прихожанка Богородско-уфимского храма Татьяна поделилась другими наблюдениями. Она рассказала, что часто люди набирают святую воду в 5-ти литровые и даже 19-ти литровые бутыля.

«Хочется спросить: что вы с ней будете делать?» — отметила прихожанка Богородско-уфимского храма Татьяна.

Ранее врач-физиотерапевт Малиновская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому не стоит принимать участие в крещенских купаниях в ночь на 19 января. 18 января, в Крещенский сочельник, соблюдается строгий пост.