Полиция заинтересовалась телеграм-каналом с травлей школьников и их семей

В Сургуте появился телеграм-канал, авторы которого публикуют фотографии подростков и студентов с уничижительными подписями. Оскорбления затрагивают не только самих молодых людей, но и их семьи. Об этом сообщило издание «Вестник Сургутского района». Редакция ugra-news.ru узнала, что полиция уже начала проверку.

Администратор канала утверждает, что школьники сами присылают свои фото для публикации. Однако стиль текстов больше похож на работу нейросетей. Для удаления оскорбительного поста или выяснения того, кто отправил фотографию, администратор создал специального бота. Но за его услуги нужно платить. На практике, как показывают примеры, даже после внесения денег публикации остаются на месте.

Журналисты опубликовали несколько примеров сообщений из этого канала, с личной информацией и травлей, неэтичными, а где-то даже очень грубыми оскорблениями. На момент написания новости в канале состояло более 1300 подписчиков.

Это не первый подобный случай в Сургуте. В 2025 году в городе уже действовали похожие каналы. После вмешательства главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной те каналы удалили, но администраторов так и не нашли.

Редакция ugra-news.ru обратилась в пресс-службу УМВД Югры. В ведомстве уточнили, что полиция Сургута уже начала проверку по данному факту. Администратора канала могут привлечь по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: 128.1 (клевета), 213 (хулиганство) и 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни). Интернет-травля в России наказуема, и правоохранители намерены найти тех, кто стоит за этим каналом.

