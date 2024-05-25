Полиция застукала 12-летнюю украинку за сексом с десятиклассником

В Одесской области Украины разгорелся скандал из-за интимной связи десятиклассника с 12-летней девочкой. Об этом сообщает Московский комсомолец .

Малолетняя школьница и ученик 10 класса познакомились в Одессе в декабре 2022 года. Продолжительное время они поддерживали связь, а однажды подросток пригласила парня к себе домой, пока мать отсутствовала. Тогда же пара выпила домашнего вина и впервые занялась сексом.

Мать узнала, что ее дочь приводила домой ухажера, и запретила любые отношения с ним. Однако школьница с этим не согласилась. Она ругалась с мамой, сбегала из дома к жениху и поддерживала с ним интимную близость и странный роман.

Когда в очередной раз школьница сбежала из дома, мама обратилась в полицию. Вместе с правоохранителями они нашли квартиру парня и вломились в жилище, где помешали случиться очередному половому акту. Десятиклассника задержали.

Уже в суде мать отметила, что парень не принуждал ее дочь к близости. Однако женщина все равно выступила против такой связи. Суд учел положительную характеристику школьника, а также службу его отчима в рядах ВСУ. В итоге горе-ухажеру назначили год испытательного срока.

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