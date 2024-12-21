Полиция завела уголовное дело о теракте на пенсионерку, подорвавшую банкомат в Петербурге

Сотрудники полиции задержали 68-летнюю женщину, подорвавшую банкомат в отделении Сбербанка. На пенсионерку заведено уголовное дело. Ее обвиняют в совершении теракта.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД в своем телеграм-канале, петербурженке может грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Женщину задержали в ее квартире на Большеохтинском проспекте.

По предварительной информации, пенсионерка действовала по указанию неизвестных лиц, которые подтолкнули ее к совершению теракта.

Ранее сообщалось о том, что момент подрыва пенсионеркой отделения Сбербанка в Петербурге попал на видео.