«Политтехнолог Януковича дает советы НАТО»: европейцы осудили Подоляка за смелое высказывание

Советник президента Украины Михаил Подоляк в социальных сетях написал, что за сегодня и завтра НАТО сможет «вернуть себе свободу действий и самостоятельно определять стратегию развития».

Также, по мнению политика, верные решения НАТО на саммите в Вильнюсе могут помочь «исправить роковые ошибки», а также «четко зафиксировать обязательное будущее Украины в единственно дееспособном военном союзе». Но для всего этого Подоляк призвал организацию не бояться ответственности.

Пользователи Сети из Европы напомнили советнику украинского лидера, что есть множество причин, из-за которых Киев не сможет вступить в организацию, а также высмеяли стремление Подоляка давать НАТО советы.

«С вашей коррумпированностью вы не можете вступить в НАТО»; «Политтехнолог Януковича дает советы НАТО. Это просто взрыв мозга»; «Украина не может изменить ситуацию, несмотря на масштабную помощь в виде огромных сумм денег и оружия. Украину просто не стоит включать в альянс», — пишут пользователи.

Один из европейцев пристыдил советника за многословие и отсутствие каких-либо результатов, несмотря на масштабную поддержку.

«Деньги навалом, где результаты? Прекратите говорить ерунду и, наконец, добейтесь результатов. Более важными, чем любые обещания НАТО, являются военные результаты, которых вы не даете», — отметил анонимный юзер.

Жители Украины в свою очередь задались вопросом о реализации обещанных властью реформ, а также назвали киевский режим причиной всех бед в стране.

«Где открытые декларации, где судебная реформа, где реформа СБУ, кого вы назначили на АРМА? Вы врете и выпрашиваете, ничего в ответ не делая. Вы самая большая проблема Украины, чертовы воры!» — подчеркнул один из комментаторов.

Ранее европейцы осудили Подоляка за слова о кассетных боеприпасах.