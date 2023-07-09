Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в социальных сетях в очередной раз заявил о необходимости предоставления ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов.

Пользователи из Европы в комментариях к публикации отметили, что большинство граждан Евросоюза ненавидят киевское правительство, а постоянные вымогательства оружия от советника Зеленского звучат как «заезженная пластинка».

«Оружие, оружие, оружие... Жалкая заезженная пластинка. Здравомыслящие люди в Западной Европе тебя ненавидят, скоро ты останешься один на один с поляками, американцами, прибалтами и британцами. Наслаждайся последними патронами, придурок», — пишет пользователь.

Один из комментаторов подчеркнул, что все слова и действия украинских политиков по итогу обернутся для них не самым приятным образом.

«Это вернется вам бумерангом, как и многие другие ваши заявления. Вы и ваши западные лицемеры пытались и терпели неудачу», — добавил юзер.

Ранее европейцы осадили советника Зеленского за вымогательство оружия.