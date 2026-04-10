Поливала огород и исчезла: крокодил-убийца утащил женщину в реку

В Зимбабве крокодил насмерть растерзал женщину прямо на глазах у ее супруга. Трагедия разыгралась на берегу реки Мавена, когда местная жительница поливала овощи в своем огороде, сообщает New Zimbabwe.

Хищник неожиданно схватил женщину за ногу и стремительно утащил в воду. Муж бросился на рептилию, пытаясь отбить жену, но у него ничего не вышло. На крики сбежались другие деревенские жители, среди которых оказался рейнджер. Он заметил крокодила, плывущего с телом жертвы в зубах, и решил открыть огонь. Пуля попала хищнику прямо в голову.

Даже после смерти рептилия не разжала челюсти — она продолжала сжимать останки погибшей. Местные жители считают, что этот крокодил был виновен как минимум в трех предыдущих нападениях на людей. Случай вновь поднял вопрос об опасности, которую представляют крупные рептилии для жителей прибрежных деревень, вынужденных работать у воды. Власти призывают быть предельно осторожными и не приближаться к кромке реки без необходимости.

Ранее сообщалось, что туристы из Петербурга и Череповца пропали в горах Камчатки.