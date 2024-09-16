В Польше ввели режим стихийного бедствия из-за сильнейшего наводнения

В Польше по решению местного правительства на 30 дней ввели режим стихийного бедствия из-за сильнейшего наводнения, обрушившегося на страну. О принятой мере сообщает информационная служба польского правительства.

Невероятно сильные дожди выпали на юге страны, где вышедшие из берегов реки затопили населенные пункты, из которых идет эвакуация местных жителей. Режим стихийного бедствия действует до 16 октября в шести воеводствах страны. В этой связи, люди обязаны выполнять поступающие от властей распоряжения. Например, их могут обязать выехать из помещений или обеспечить их защиту, эвакуироваться в установленные временные сроки, а также запретить находиться в определенных местах.

Ранее сообщалось о том, что очень сильно затопило север Вьетнама. На данный момент официально подтверждена информация о 233 погибших, а также затоплении и разрушении более 204 тыс. жилых домов.