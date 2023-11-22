Полянский: Израиль не готов к мирному урегулированию конфликта

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что Израиль не готов к мирному урегулированию конфликта с Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости .

Постпред Израиля при ООН заявил, что после прекращения пауз и передачи пленных военные должны продолжить борьбу с боевиками ХАМАС. Комментируя это высказывание, Полянский отметил, что Израиль еще не осознал необходимость прийти к устойчивому мирному урегулирования конфликта, так сказать, «не дозрел».

Пока Израиль и ХАМС договорились на четыре дня прекращения огня для обмена пленными. Планируется, что пауза начнется с четверга.