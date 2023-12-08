Полянский раскритиковал желание Израиля затопить подземные тоннели в секторе Газа

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал желание Израиля затопить подземные ходы в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Полянского, Израиль продолжает совершать военные преступления. Сведениях о планах властей залить подземные ходы в секторе Газа морской водой он назвал шокирующими. Он добавил, что армия обороны Израиля уже выстроила систему труб и насосов для того, чтобы залить тоннели водой.

Как рассказал представитель России, от начала операции Израиль останавливает неуверенность: хватит ли воды, позволит ли планировка ходов залить их. Сейчас власти Израиля обсуждают эти моменты с Америкой. Полянский отметил, что в случае выполнения задуманного власти Израиля совершат очередное преступление.