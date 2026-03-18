Полярные БПЛА и трекеры здоровья: уникальные проекты юной изобретательницы из Ногинска

Десятиклассница из Ногинска Марина Барашкова доказала, что возраст не помеха для серьезной науки. Как узнал REGIONS , воспитанница центра образования №10 разработала систему неинвазивного радиолокационного исследования морских льдов, которая может пригодиться при прокладке маршрутов в Арктике. С этим проектом школьница вышла в финал Всероссийской олимпиады, но на этом ее таланты не заканчиваются — в портфолио юного инженера уже есть и бытовые приборы, и медицинские трекеры.

Тема, которую выбрала Марина, выходит далеко за рамки обычного школьного реферата. Разработанная ею методика позволяет изучать структуру и свойства морских льдов без физического контакта с поверхностью. Это особенно важно для климатических исследований и для безопасности судоходства в условиях Крайнего Севера, где айсберги и ледовые поля остаются серьезной угрозой для кораблей.

Как рассказала сама школьница, работа не ограничилась теорией. Она создала принципиальную схему устройства, которое сможет дистанционно анализировать характеристики ледовой поверхности, не повреждая ее. По сути, это шаг к созданию автоматических систем, которые помогут капитанам выбирать безопасные маршруты среди арктических льдов без риска для экипажа и судна.

Научный подход и практическая значимость проекта уже получили высокую оценку. Марина успешно преодолела региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и теперь готовится к финалу, где ее разработку увидят ведущие эксперты страны. Но радиолокация льдов — не единственное увлечение юного инженера.

Параллельно с участием в олимпиадах Барашкова занимается созданием устройств, которые пригодятся в повседневной жизни. В ее активе есть приборы для измерения температуры и влажности в домашних условиях, а также разработки в сфере медицинских трекеров, ориентированных на контроль здоровья пожилых людей. От бытовых нужд до стратегических задач Арктики — диапазон интересов десятиклассницы впечатляет даже опытных наставников.

Сейчас Марина продолжает готовиться к финалу ВСОШ, где ей предстоит защищать свою систему изучения льдов перед авторитетным жюри. Но независимо от результата, ясно одно: будущее российской науки в надежных руках, и эти руки пока еще держат школьную ручку.

