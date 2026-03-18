Самый важный набор бойца: школьник из Подмосковья удивил разработкой для участников СВО

Семиклассник из Орехово-Зуева Максим Миргородский доказал, что возраст не помеха для серьезной инженерной мысли. Как передает REGIONS , ученик гимназии №15 разработал компактный многофункциональный набор, который может пригодиться бойцам в полевых условиях. Идея родилась на школьных уроках, а воплощение проверили ветераны боевых действий — они признали проект не просто интересным, но и действительно полезным.

На вид это небольшая лента-скрутка из экокожи, чем-то напоминающая туристический органайзер. Но внутри спрятано все, что нужно человеку в условиях, когда до магазина и мастерской сотни километров. Максим разместил в кармашках ножницы, ложку, зажигалку, шило, булавки, иголки, канцелярский нож, щетку и два вида ниток. Конструкция продумана так, что набор сворачивается в аккуратный рулон и не занимает лишнего места в рюкзаке или вещмешке.

Юный изобретатель подошел к делу без юношеского максимализма. Перед началом работы он встретился с бывшим военнослужащим и расспросил, с какими бытовыми трудностями чаще всего сталкиваются люди на передовой. Как рассказал сам Максим, основными задачами оказались ремонт одежды, необходимость что-то быстро перекусить, перерезать или даже спаять в полевых условиях. Именно под эти нужды и собирался комплект.

Идея создать социально значимый продукт возникла на стыке двух школьных предметов — информатики и технологии. Преподаватель Сергей Радзиевский предложил ученикам подумать над проектами, которые принесут реальную пользу. Максим, по словам педагога, откликнулся мгновенно и загорелся желанием помочь тем, кто сейчас в зоне СВО.

Разработка получила признание на окружном конкурсе юных исследователей — семиклассник стал призером в специальной номинации «Инженеры — фронту». Но главная оценка прозвучала позже. Когда в гимназию приехали ветераны боевых действий, они внимательно изучили набор и подтвердили: каждая деталь в нем не случайна, а сам рулон действительно может выручить бойца в самый неожиданный момент.

Сейчас Максим продолжает учебу и думает над усовершенствованием своего изобретения. А местные жители, узнавшие историю школьника из соцсетей, надеются, что его разработка когда-нибудь поступит в массовое производство. Чтобы помогать тем, кто защищает страну, иногда достаточно просто внимательно слушать тех, кто знает о конфликтах не понаслышке.

